Zürich - Die Altersvorsorge bereitet den Schweizerinnen und Schweizern am meisten Sorge, für ihre Sicherung erwartet die Bevölkerung konsensorientierte Lösungen von der Politik. Dies zeigt das Credit Suisse Sorgenbarometer 2018. Im Generellen liegen die vordringlichsten Probleme der Schweizer Stimmbevölkerung bei inländischen Themen. Die eigene Arbeitsstelle schätzen die Befragten als sicher ein und die Arbeitslosigkeit gehört erstmals seit der Krise der Neunzigerjahre nicht mehr zu den fünf dringendsten Problemen der Schweiz.

Die Credit Suisse hat auch dieses Jahr das Forschungsinstitut gfs.bern beauftragt, die Schweizerinnen und Schweizer nach ihren Sorgen und nach wesentlichen Identitätsmerkmalen des Landes zu befragen. Nachdem die Arbeitslosigkeit über viele Jahre hinweg die grösste Sorge war und 2017 von der Altersvorsorge auf Platz zwei verdrängt wurde, folgt mit einem Minus von 22 Prozentpunkten in diesem Jahr ein regelrechter Einbruch für die Sorge Arbeitslosigkeit. Sie rangiert neu auf Platz 6 der grössten Sorgen.

Altersvorsorge sowie Gesundheit/Krankenkassen rangieren mit 45 %, beziehungsweise 41 % der Befragten auf den Plätzen eins und zwei der wichtigsten Sorgen der Schweiz. Mit einem Plus von 15 Prozentpunkten hat das Thema Gesundheit/Krankenkassen gegenüber dem Vorjahr am stärksten zugelegt. Auch auf die Frage nach dem wichtigsten politischen Ziel ist die häufigste Antwort die AHV/Altersvorsorge. In diesem Zusammenhang nennen sie 15 % der Befragten.

«Die Altersvorsorge steht unbestritten an erster Stelle der Dinge, welche die Politik anpassen muss. Die Bevölkerung erwartet dabei klare, konsensorientierte Lösungen», sagt Lukas Golder, Co-Leiter von gfs.bern, welches das Credit Suisse Sorgenbarometer seit 1995 erhebt.

«Mit dem Aufstieg des Themas Gesundheit/Krankenkasse zur zweitwichtigsten Sorge fällt auf, dass innenpolitische Themen in der Sorgenwahrnehmung der Schweizerinnen und Schweizer eine sehr prominente Rolle einnehmen. Bemerkenswert ist auch, dass die Umweltthematik dieses Jahr unter die Top 5 der Sorgen zurückgekehrt ist», sagt Manuel Rybach, Global Head of Public Affairs and Policy der Credit Suisse.

Hinter den Themenkomplexen Altersvorsorge und Gesundheit reihen sich die Sorgen rund um die Migration ein. Vor allem die Sorge Flüchtlinge/Asyl (31 %) hat gegenüber 2017 an Dringlichkeit gewonnen (plus 12 Prozentpunkte) und liegt auf Platz 4 der Sorgenrangliste. Die Sorge rund um das Thema Ausländer (37 %) nahm um 2 Prozentpunkte zu und verbleibt auf Platz 3.

Altersvorsorge: Ein gesamtgesellschaftliches Problem

Die Spezialauswertung der Umfrage zur Altersvorsorge zeigt, dass die Befragten die Hauptsorge AHV/Altersvorsorge als gesamtgesellschaftliches Problem betrachten. 86 % der Schweizerinnen und Schweizer sind der Meinung, dass alle einen Beitrag zur Sicherung der Vorsorge leisten müssen. Überzeugt sind die Befragten vom Drei-Säulen-Modell: 72 % finden, dass dieses gut funktioniert und so bleiben soll, wie es ist. Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der dritten Säule am höchsten (50 %). Zweite und erste Säule erreichen Werte von 44 %, beziehungsweise 42 %.

Was die zu treffenden Massnahmen zur Sicherung der Altersvorsorge betrifft, stimmen 60 % der Schweizerinnen und Schweizer einer Erhöhung der Mehrwertsteuer

