sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.12.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 600 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

17,375 Euro		+0,505
+2,99 %
WKN: 919730 ISIN: CH0012221716 Ticker-Symbol: ABJ 
Aktie:
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
SMI
OMX Stockholm 30
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
ABB LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
ABB LTD 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,301
17,307
13:08
17,30
17,305
13:08
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ABB LTD
ABB LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABB LTD17,375+2,99 %