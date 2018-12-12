sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.12.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 600 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,384 Euro		+0,061
+18,89 %
WKN: A2ASB8 ISIN: BMG657721087 Ticker-Symbol: N5O 
Aktie:
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD
NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD0,384+18,89 %