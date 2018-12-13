FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.12.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10
E1L XFRA AU000000EAR9 ECHO RESOURCES LTD
SFF XFRA AU000000SEA7 SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA
TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ
VL1 XFRA AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTD
75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10
E1L XFRA AU000000EAR9 ECHO RESOURCES LTD
SFF XFRA AU000000SEA7 SUNDANCE ENERGY AUSTRALIA
TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ
VL1 XFRA AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTD
75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10