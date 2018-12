Köln (ots) - Convenience-Markt bietet Reisenden schnelle und hochwertige Verpflegung



In vielen Bahnhöfen in Deutschland gibt es bereits einen "REWE To Go" - vom 20. Dezember an nun auch in Wuppertal. Der Convenience-Store im zentralen Hauptbahnhof bietet viele frische und leckere Produkte zum Verzehr vor Ort oder für Unterwegs. Das innovative und moderne Konzept verspricht eine schnelle, gesunde und qualitativ hochwertige Verpflegung. Daneben führt der Markt auf rund 290 Quadratmetern gängige Artikel des täglichen Bedarfs, wie Obst und Gemüse. Insgesamt umfasst das Sortiment rund 1.450 Produkte.



"Wir nutzen unsere Kernkompetenz für frische Lebensmittel und bieten den Kunden mit dem Konzept eine attraktive und schnelle Alternative für die Unterwegsversorgung - egal ob beim Shopping, in der Mittagspause, auf dem Weg nach Hause oder in der Wartezeit auf den Anschlusszug", erklärt Philipp Pauly, der bei REWE für die Entwicklung und die Expansion des neuartigen, innovativen Convenience-Formats REWE To Go verantwortlich ist. "Der Wuppertaler Hauptbahnhof ist der ideale Standort. Er ist ein stark frequentierter Verkehrsknotenpunkt in Deutschland, durch den täglich Zehntausende Reisende strömen."



Der Markt befindet sich im Hauptbahnhof am Döppersberg und hat täglich von 5 bis 24 Uhr geöffnet. Der Schwerpunkt des Sortiments liegt auf größtenteils verzehrfertigen frischen Produkten, wie z. B. portioniertem Obst, Sandwiches, Sushi oder frisch aufgebackenen Backwaren. Neben einer Salatbar und einer großen Auswahl an Getränken bietet eine heiße Theke schonend gegarte Snacks, täglich wechselnde Schüsselgerichte und Suppen zum kleinen Preis. Diese können auch in der gemütlichen Sitzecke konsumiert werden. Das Konzept ist somit perfekt auf die Bedürfnisse und Ansprüche urbaner Menschen abgestimmt.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.



