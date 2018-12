Erstvorführung des Smartphone-Flaggschiffs mit weltmarktführenden Funktionen



- Erstes Smartphone von HONOR für den Weltmarkt, das mit Dual-NPU und Kirin-980-Chipsatz ausgerüstet ist



- HONOR View20 bietet das weltweit erste Kamerasystem mit 48 MP und 3D



- Neuartiges Vollbild-Display mit Bildschirmkamera



- Markteinführung des Elite-Smartphones geprägt von der Modemarken-Kooperation mit MOSCHINO



Peking (ots/PRNewswire) - HONOR, eine führende E-Brand für Smartphones, feierte heute die offizielle chinesische Markteinführung seines neusten Smartphone-Flaggschiffs: Das HONOR View20 ist randvoll mit allen ausgefeilten technischen Funktionen, die Kunden heute von einem Smartphone-Flaggschiff erwarten, und es bietet herausragende Technik und Leistungsfähigkeit gepaart mit unübertroffenem Design und Style. Das HONOR View20 ist ab einem Preis von 2.999 RMB erhältlich. Der Verkauf in China beginnt am 28. Dezember.



Das HONOR View20 ist mit dem weltweit ersten Rückseiten-Kamerasystem mit 48 MP und 3D und einer 25 MP-Kamera auf der Vorderseite, die in dem Display integriert ist, ausgestattet. Das innovative Vollbild-Display hat keinen Einfluss auf die Anzeige. Vielmehr ermöglicht es ein uneingeschränktes Bilderlebnis, erreicht gleichzeitig ein spektakuläres Gehäuse-Bildschirm-Verhältnis von 91,8 % und ermöglicht es den Benutzern auch noch, die bestmöglichen Fotos zu machen.



Im Hinblick auf das Design bricht HONOR View20 in Maß und Stil mit der Form traditioneller Smartphone-Flaggschiffe. Es ist das erste Smartphone, das fortschrittliche Nanolithographie-Technologie einsetzt, um eine unsichtbare Nanotextur des Gehäuses zu entwickeln. Die Nano-Vakuumbeschichtung der vierten Generation und das unsichtbare Aurora-Texturverfahren erzeugen einen lebendigen und dynamischen V-förmigen Farbverlauf mit Glanzeffekt. HONOR gab außerdem seine Zusammenarbeit mit der italienischen Modemarke MOSCHINO bekannt und brachte die Edition HONOR View20 MOSCHINO im Crossover-Design auf den Markt.



Weltweit erste 48 MP-Kamera mit KI-Ultrapräzision und TOF-3D



Für Smartphone-Fotografie zählt vor allem Qualität und Präzision - und HONOR View20 setzt hier ganz neue Standards. Die Kamera auf der Rückseite des HONOR View20 ist die erste, die mit dem gestapelten Sony IMX586 CMOS-Bildsensor ausgerüstet ist und mit 48 effektiven Megapixeln auf einer 13-mm-Sensoreinheit für eine exzellente Bildqualität sorgt. Das Ergebnis sind klarere Details und lebendigere Farben auf den KI-optimierten Aufnahmen des HONOR View20. Darüber hinaus hat der Dual-NPU- und Dual-ISP Kirin 980-Chipsatz die Bild- und Kameraverarbeitungsmöglichkeiten des Smartphones um 134 % bzw. 46 % verbessert. In Kombination mit der ohnehin schon erstaunlichen Leistung des 48 MP-Sensors der Kamera erhält man ein beispielloses Potenzial für die mobile Fotografie.



Die weitere Rückkamera ist eine TOF-3D-Kamera, die dem Smartphone eine neue Dimension der Fotografie und Videografie für mehr Benutzerfreundlichkeit und Spaß bietet. Sie kann Entfernungen basierend auf der Laufzeit eines Lichtsignals berechnen und verfügt über Funktionen wie Tiefenmessung, Skelettsensorik und Echtzeit-Bewegungserfassung.



Die TOF-3D-Kamera macht aus dem HONOR View20 eine bewegungsgesteuerte Spielkonsole und ermöglicht 3D-Motion-Spiele wie nie zuvor. Darüber hinaus kann sie auch 3D-Figuren auf dem Handy tanzen lassen, die die Gesten des Benutzers widerspiegeln, und schafft so lustige Tanzvideos zum Teilen mit Freunden.



Außergewöhnliches Vollbild-Display mit Bildschirmkamera



Die Display-Notch, die 2018 zu einem der beliebtesten Trends zählte, wurde entwickelt, um der Nachfrage nach einem höheren Bildschirm-Gehäuse -Verhältnis gerecht zu werden. Auch diese Lösung einer Aussparung am oberen Display-Rand stößt jedoch an ihre Grenzen. Während die Spannung darauf, wie Smartphone-Hersteller das Design einen Schritt weiterbringen werden, steigt, erscheint das HONOR View20, bringt sein außergewöhnliches Vollbild-Display mit Bildschirm-Frontkamera auf den Markt und läutet eine neue Ära des Display-Designs ein. In der linken oberen Ecke entsteht ein winzig kleines Loch mit einem Durchmesser von nur 4,5 mm statt 6,0 mm, in dem sich die nach vorne gerichtete Kamera befindet, was zu einer erheblichen Vergrößerung der Anzeigefläche führt. Anstatt ein Loch durch alle Schichten des Bildschirms zu bohren, das mit nur einer Glasscheibe abgedeckt wird, behält HONOR einige Schichten bei, indem eine komplexe gestapelte 18-Lagen-Technologie verwendet wird. Diese Technik reduziert effektiv die Auswirkungen auf die Displaystruktur und verbessert so die Lebensdauer des Smartphones. Außerdem wird dadurch die Lichtinterferenz vom Display reduziert und die allgemeine Fotoqualität optimiert. Die 18 Lagen wurden in komplexen Verfahren verfeinert, so dass der Anzeigebereich der neuen Bildschirmkamera deutlich reduziert ist und der Benutzer ein nahezu hundertprozentiges Vollbilderlebnis erhält.



HONOR X MOSCHINO: Technologie-Innovator trifft Luxusmode



Zur Markteinführung seines Smartphone-Flaggschiffs der Extraklasse hat HONOR sich mit der italienischen Kultmodemarke MOSCHINO zusammengetan und eine exklusive Linie im Stil von MOSCHINO entwickelt: das perfekte Statement für echte Modefans.



Bei der Bekanntgabe der Markteinführung des HONOR View20 in China sagte der Vorsitzende von HONOR George Zhao: "Die Serie HONOR's View bietet bahnbrechende Technologien und Spitzenleistungen, um eine hervorragende Nutzererfahrung zu ermöglichen. Die Edition HONOR V20 MOSCHINO ist ein gewagtes Crossover, das die Modeerfahrung junger Nutzer weltweit revolutionieren wird."



"Die Kleidung und die Accessoires von MOSCHINO sind weltweit für ihren besonderen Esprit, ihre Innovation und ihre Exzentrik bekannt und trumpfen mit gewagten Designs auf, die die Grenzen der Mode überschreiten. Zur Feier dieser Ersteinführung darf HONOR nun stolz darauf sein, mit dem angesehenen Modehaus an dieser exklusiven Produktreihe gearbeitet zu haben, die das elegante Design und die technische Vollendung des View20 hervorhebt."



MOSCHINO äußerte sich folgendermaßen: "HONOR und MOSCHINO sind eine perfekte Kombination. HONOR ist eine sehr moderne, junge und trendige Marke und sowohl unser Design als auch die Markenkonzepte zielen auf jüngere, modernere Kunden. HONOR ist die beste Marke, um den zeitgenössischen Lifestyle mit MOSCHINO weiterzuentwickeln."



Laut IDC stiegen die Lieferungen von HONOR in den ersten vier Quartalen des Jahres 2018 um 27,1 % an während der weltweite Smartphone-Markt einen Rückgang um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen hatte. Basierend auf dem soliden Geschäftswachstum erzielt HONOR mit einem neuen Markenimage und einer neuen Story Fortschritte. Zu Neujahr nimmt HONOR eine neue visuelle Identität und ein neues Logo mit beweglichen Farben an, die die Vielfalt und Offenheit der Marke betonen sollen. Passend zu seinem neuen Slogan: "HONOR MY WORLD" präsentiert HONOR einen neuen Leitgedanken: die Entwicklung einer neuen, intelligenten Welt, die der Jugend gehört. Honor hat sich verpflichtet, jungen Menschen weltweit eine stylische und universelle intelligente Erfahrung zu bieten und zum Trendsetter für die Vorreiterkultur und den modernen Lifestyle zu werden.



Die weltweite Einführung des HONOR View20 soll am 22. Januar in Paris stattfinden. Weitere Funktionshighlights des Produkts für den globalen Markt werden in Kürze bekannt gegeben.



Informationen zu HONOR



HONOR ist eine führende E-Brand für Smartphones. Die Marke wurde ins Leben gerufen, um den Anforderungen der Digital Natives mithilfe von Produkten gerecht zu werden, die speziell für das Internet konzipiert wurden. Sie sollen erstklassige Benutzererlebnisse ermöglichen, zum Mitmachen anregen, Kreativität fördern und junge Menschen befähigen, ihre Träume zu verwirklichen. So liegt das Alleinstellungsmerkmal von HONOR darin, den eigenen Mut zu zeigen, Dinge anders anzugehen und für seine Kunden die neusten Technologien und Innovationen einzuführen.



