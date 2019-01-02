FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.01.2019 - 11.00 am
- CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS IAG TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5.60 (7.50) EUR - CITIGROUP RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2850 (2650) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 543 (618) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 136 (236) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1800 (1900) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1477 (1487) P - JPMORGAN CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 110 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7100 (6900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS WM MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'BUY'
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