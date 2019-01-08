FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RT6 XFRA US76973Q1058 ROADRUN.TRANSP.SYS DL-,01
K4I XFRA KYG3002T1013 ELIFE HLDGS LTD HD-,01
KM5 XFRA CA4945492078 KINDER MORGAN CANADA LTD
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RT6 XFRA US76973Q1058 ROADRUN.TRANSP.SYS DL-,01
K4I XFRA KYG3002T1013 ELIFE HLDGS LTD HD-,01
KM5 XFRA CA4945492078 KINDER MORGAN CANADA LTD