Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag, 18. Januar 2019, in die Rückrunde der Saison 2018/2019. "ZDF SPORTextra" überträgt das Auftaktmatch des 18. Spieltags zwischen der TSG Hoffenheim und dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München live. Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Arena in Sinsheim. Das Spiel kommentiert Béla Réthy.



Der Tabellenzweite aus München muss im Kraichgau unbedingt punkten, will er weiteren Boden auf Tabellenprimus Borussia Dortmund gutmachen. Kein leichtes Unterfangen, zumal das Team von Trainer Julian Nagelsmann die letzten beiden Heimspiele gegen den FC Bayern gewann.



Der BVB möchte seinen Sechs-Punkte-Vorsprung gegenüber den Bayern am Samstag, 19. Januar 2019, beim ambitionierten Tabellenvierten RB Leipzig verteidigen. Erste Bilder im Free-TV gibt es am Abend ab 23.00 Uhr im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Reporter in der Leipziger Arena ist Oliver Schmidt.



