FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LOCAL SHOPPING SHO. LS-20 TSN GB00B1VS7G47
AB/FROM ONWARDS 17.01.2019 14:43 CET
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LOCAL SHOPPING SHO. LS-20 TSN GB00B1VS7G47
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