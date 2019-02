Potsdam (ots) - Digital und flexibel können wir künftig überall lernen. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) zeigt als Vorreiter im Bereich Digitale Bildung auf der didacta vom 19. - 23. Februar mit drei Projekten wie einfach es sein kann:



Die HPI Schul-Cloud wird seit 2016 in Zusammenarbeit mit dem nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) am HPI entwickelt. Dabei handelt es sich um eine IT-Infrastruktur, die Schülern und Lehrkräften den einfachen Zugriff auf digitale Lerninhalte jederzeit und von jedem Ort aus ermöglicht. Im Rahmen eines Pilotprojektes wird die Schul-Cloud derzeit von 100 MINT-EC-Schulen im gesamten Bundesgebiet getestet. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: https://schul-cloud.org/



Am 20. Februar um 11.45 Uhr spricht HPI-Direktor und Leiter des HPI Schul-Cloud-Projekts Professor Christoph Meinel beim Forum didacta DIGITAL (Halle 6, Stand B059) über die bisherigen Erfahrungen mit der HPI Schul-Cloud und über die weitere Entwicklung des Projekts mit Dr. Annekatrin Bock vom Georg Eckert Institut.



Auch zwei weitere innovative Projekte stellt das HPI in Köln vor: Das HPI zählt europaweit zu den führenden Anbietern von Massive Open Online Courses (MOOCs). Über die interaktive Online-Plattform openHPI bietet das HPI jedes Jahr eine Vielzahl kostenloser Online-Kurse zu aktuellen IT- und Innovationsthemen für die breite Öffentlichkeit an. MOOCs sind eine bestechend einfache und flexible Form der Weiterbildung, da die Lernzeit flexibel eingeteilt werden kann. Gerade erst haben rund 6000 Teilnehmer einen Kurs zur Sicherheit der persönlichen Daten bei openHPI absolviert. Ein weiterer Kurs zum Thema "Digitale Identitäten - Wer bin ich im Netz?" startet am 20. Februar. Alle Informationen zum Kursangebot finden Sie unter: https://open.hpi.de/



tele-TASK ist eine mobile, professionelle Aufnahme-Lösung - alles ist in einem Koffer. Mit der am HPI entwickelten Technologie können Schulungen, Präsentationen und Events sehr einfach aufgezeichnet werden. Weltweit kann darüber auf Live-Übertragungen oder archivierte Aufzeichnungen zugegriffen werden (https://www.tele-task.de/).



Insgesamt bietet das HPI mehr als 40 verschiedene Veranstaltungen zu den Projekten HPI Schul-Cloud, openHPI und teleTask auf der didacta an. Neben informativen Präsentationen und Power-Talks zu einzelnen Aspekten werden auch Workshops und Praxisbeispiele Teil des Programms sein. Das detaillierte Programm finden Sie hier: http://ots.de/5A5jdz



WAS: HPI-Informationsstand auf der didacta 2019 WANN: 19.- 23. Februar 2019 WO: Halle 06.1 C050-D051 Koelnmesse Messeplatz 1 50679 Köln



