Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions (https://www.quectel.com/), der führende internationale Anbieter für Internet-of-Things(IoT)-Module, kündigte heute die Markteinführung seines ersten LTE Cat NB2/GSM Dualmodus-Moduls BC97 (https://www.quectel.com/product/bc97.htm) an, das die Umschaltung zwischen GSM- und NB-IoT-Netzen unterstützt und die Nutzung der Netzabdeckung beider Technologien gewährleistet. Das Engineering Sample von BC97 ist nun für globale Kunden verfügbar und wird auf der MWC Barcelona 2019 am Stand von Quectel mit der Nummer 5C11 präsentiert.



BC97 ist in einem ultrakompakten 23,6 mm x 19,9 mm x 2,2 mm Formfaktor konzipiert und mit dem GSM/GPRS M95-Modul von Quectel kompatibel, was eine reibungslose Umrüstung ermöglicht und Kosten und Entwicklungszeit reduziert. Im LCC+LGA-Formfaktor kann BC97 die schnelle Produktion von Modulen mithilfe eines Standard-SMT-Systems durchführen.



BC97 zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch, einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, einen globalen Dualmodus und die Unterstützung von GSM Voice und Bluetooth Low Energy (BLE) aus. Dank der All-in-One-Funktionen und einer Vielzahl von Schnittstellen (wie USB, USIM, UART, ADC, RESET, PWRKEY, SPI, GPIO, Hauptantenne und insbesondere Audioschnittstelle MIC und Lautsprecher) sowie des DFOTA kann BC97 seinen Anwendungsbereich auf eine Vielzahl von Anwendungen erweitern; dazu gehören Fahrradverleihsysteme, Smart Parking, Bluetooth Gateway, intelligente Zähler, Smart City, Asset-Tracking, Geräte für Smart Home, Wearables, Geräte für die Landwirtschafts- und Umweltüberwachung, um nur einige zu nennen.



"Die Umstellung von GSM auf das LTE- und 5G-Netz ist ein unumkehrbarer Trend. Angesichts der umfassenden globalen Netzpräsenz und der großen Abdeckung ist jedoch davon auszugehen, dass das GSM-Netz vor allem in einigen Entwicklungsländern noch viele Jahre in Betrieb sein wird. Da BC97 den Rückgriff von Cat NB2 auf GSM unterstützt, kann es das bestehende, aber inzwischen veraltete GSM-Netz nutzen und würde daher schrittweise und nahtlos ins NB-IoT-Netz wechseln", erklärte Doron Zhang, Senior Vice President von Quectel. "Ich bin mit seinen sieben verschiedenen Alternativen überwältigt von Quetcels reichhaltigem LPWA-Produktportfolio, da es theoretisch jeden möglichen Anwendungsfall im LPWA-Bereich abdecken könnte".



Informationen zu Quectel Wireless Solutions



Quectel Wireless Solutions ist der führende internationale Anbieter von Modulen in den Bereichen 5 G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) und GNSS. Als Experte für die Entwicklung von IoT-Technologie und Anbieter von Zellmodulen ist Quectel in der Lage, einen ganzheitlichen Service für IoT-Zellmodule zu bieten. Produkte von Quectel werden in großem Rahmen im Bereich IoT/M2M, u. a. in den Bereichen intelligente Zahlungslösungen, Telematik und Transport, intelligente Energie, Smart City, Sicherheit, Wireless Gateway, Industrie, Gesundheit, Landwirtschaft und Umweltüberwachung eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website (https://www.quectel.com/) und den Auftritten von Quectel auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT).



Pressekontakt: Ashley Liu media@quectel.com