FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIBERBANK S.A. EO -,02 L6BA ES0168675090
AB/FROM ONWARDS 25.02.2019 09:26 CET
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LIBERBANK S.A. EO -,02 L6BA ES0168675090
AB/FROM ONWARDS 25.02.2019 09:26 CET