FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.03.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
P4I XFRA IT0003826473 PARMALAT S.P.A. EO 1
LUXA XFRA IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EO 0,06
27B XFRA BMG393381014 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD-0125
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
P4I XFRA IT0003826473 PARMALAT S.P.A. EO 1
LUXA XFRA IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EO 0,06
27B XFRA BMG393381014 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD-0125