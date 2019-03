Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Investitionen von 120 Millionen Euro - Globale Markenstrategie - Weltweite Expansion um 15 Prozent pro Jahr



Neuer Auftritt von Deutschlands bekanntester Hotelmarke: Die Deutsche Hospitality verpasst ihrer Luxusmarke Steigenberger Hotels & Resorts einen kompletten Relaunch. Zukunftsweisend im Design, zeitgemäß in der Digitalisierung und dynamisch in der Zielgruppenansprache. "Bei Steigenberger schauen wir auf eine einzigartige, fast neunzigjährige Erfolgsgeschichte zurück", so Thomas Willms, CEO Steigenberger Hotels AG und Deutsche Hospitality, auf der Pressekonferenz anlässlich der ITB Berlin 2019, "Nun ist es an der Zeit, die Steigenberger Hotels & Resorts mit Innovation, neuen Inhalten und einem zukunftweisenden Design weiterzuentwickeln und dabei unsere berühmten Werte - Leidenschaft, Perfektion, Tradition, Vision und Caring - neu aufzuladen und auch international noch bekannter zu machen."



"Evolution Steigenberger" heißt die Weiterentwicklung und beinhaltet Kernelemente wie eigene Welcome Manager in den Hotels, Pop-up-Museen und Fashion-Events in den Häusern, Einbinden der lokalen Kultur- und Musikszene, neues Logo, Bildsprache und innovatives Design sowie sehr umfangreiche Renovierungen. Zudem öffnet sich Steigenberger erstmals für strategische Partner, um gemeinsam den Gästen einen Mehrwert zu bieten: So wird es den Steigenberger Limousinen-Service "powered by Sixt" auch mit persönlichem Chauffeur exklusiv für Steigenberger-Gäste geben. Die Installation von Kaffee-Manufakturen in der Lobby, die Weiterentwicklung des berühmten Steigenberger-Frühstücks und eine Vielzahl neuer digitaler Touchpoints wie das Steigenberger Tablet bilden den Auftakt der Evolution Steigenberger. Entwickelt wurde diese gemeinsam mit den Gästen und Mitarbeitern der Steigenberger Hotels & Resorts.



Expansion um 15 Prozent pro Jahr



"Mit der Evolution Steigenberger legen wir den Grundstein für das weitere Wachstum der Marke", so CEO Thomas Willms, "Wir wollen uns mit den bestehenden Häusern weiterentwickeln und in diesem Jahr gemeinsam mit unseren Partnern über 120 Millionen Euro in die Hotels in Frankfurt, Hamburg, am Petersberg, Baden-Baden, Brüssel, Wien, Dresden und in vielen weiteren Städten investieren. Gleichzeitig werden wir weiter stark international wachsen und an Standorten wie Bangkok und Sønderborg, Dänemark sowie mit einem weiteren Hotel in Kairo vertreten sein."



Die Deutsche Hospitality plant ein jährliches Wachstum um 15 Prozent. Aktuell sind über 30 Hoteleröffnungen bis 2021 in konkreter Entwicklung - darunter Steigenberger Hotels & Resorts in Dänemark, Indien und Thailand. Strategische Schwerpunkte der Expansion der Steigenberger Hotels & Resorts sind der Mittlere Osten und Europa, beispielsweise im Mittelmeerraum und in Osteuropa.



Mit einer globalen Markenstrategie "Made in Germany" und einem weltweiten Wachstum setzt die Deutsche Hospitality ein Millioneninvestment in die Runderneuerung der Marke Steigenberger Hotels & Resorts. Das ist die höchste Investition in der Firmengeschichte der Marke Steigenberger. Das erste Haus im neuen Look & Feel wird das Steigenberger Hotel Hamburg, das gerade komplett modernisiert wird: Dort entsteht eine neue Rooftop-Bar, alle Zimmer und die Lobby werden komplett neugestaltet. Die nächsten Upgrades erhalten die Häuser in Wien, Amsterdam, Bonn-Petersberg, Brüssel, Frankfurt, Düsseldorf, Kiel, Berlin, Köln und Dresden. Eine neue Werbekampagne sowie flankierende Innovationen werden den Relaunch als Evolution Steigenberger über das Jahr 2019 ausrollen.



Aktuelle Presseinformationen finden Sie in unserem Presseportal https://www.deutschehospitality.com/presse.



Deutsche Hospitality vereint fünf Hotelmarken unter einem Dach: Steigenberger Hotels & Resorts mit 60 historischen Traditionshäusern, lebendigen Stadtresidenzen sowie Wellness-Oasen inmitten der Natur. MAXX by Steigenberger - neu, charismatisch, den Fokus auf das Wesentliche, ganz nach dem Motto "MAXXimize your stay". Jaz in the City mit Hotels, die das Lebensgefühl der Stadt widerspiegeln und von der lokalen Musik- und Kulturszene leben. IntercityHotel mit 40 modernen Stadthotels der gehobenen Mittelklasse jeweils nur wenige Gehminuten entfernt von Bahnhöfen oder Flughäfen. Und Zleep Hotels - eine renommierte Marke in Skandinavien, die Service und Design zu erschwinglichen Preisen anbietet. Zum Portfolio der Deutschen Hospitality gehören derzeit 150 Hotels auf drei Kontinenten, darunter 30 Hotels in der Pipeline.



OTS: Steigenberger Hotels & Resorts newsroom: http://www.presseportal.de/nr/41291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_41291.rss2 ISIN: DE0006088008



Pressekontakt: Deutsche Hospitality Lyoner Straße 25 60528 Frankfurt am Main



Sven Hirschler Tel: +49 69 66564-422 E-mail: sven.hirschler@deutschehospitality.com



www.deutschehospitality.com/ www.steigenberger.com www.maxxhotel.com www.jaz-hotel.com www.intercityhotel.com www.zleep.com/de/