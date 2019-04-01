sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 01.04.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 602 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,124 Euro		+0,088
+244,44 %
WKN: A1JVHM ISIN: CA6315202029 Ticker-Symbol: 3NVN 
Aktie:
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NASS VALLEY GATEWAY LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
NASS VALLEY GATEWAY LTD 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
NASS VALLEY GATEWAY LTD
NASS VALLEY GATEWAY LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NASS VALLEY GATEWAY LTD0,124+244,44 %