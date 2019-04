Die Akquisition ist die erste Übernahme im Jahr 2019 und festigt die Präsenz des Unternehmens in Großbritannien



Cleveland (ots/PRNewswire) - Park Place Technologies gab die Übernahme von MCSA Group Limited bekannt, einem geschäftskritischen IT-Dienstleister und -Lösungsanbieter aus Großbritannien. Park Place Technologies, das weltweit größte Unternehmen für die Wartung von Rechenzentren nach Ablauf der Garantiezeit, wird das gesamte Geschäft von MCSA übernehmen und damit seinen Betrieb weiter ausbauen.



Park Place Technologies wird die bewährte Erfolgsgeschichte von MCSA nutzen, um eine breite Palette von Rechenzentrums- und IT-Dienstleistungen anzubieten, darunter die Kernkompetenz von MCSA in den Bereichen Hardwarewartung, Wiederverkauf und seinen hervorragenden Ruf für die Betreuung von Kunden im öffentlichen Sektor. Der Schwerpunkt von MCSA liegt seit 40 Jahren auf der Bereitstellung von Support-Services (Break-Fix- und IT-Wartung) und Managed Services (einschließlich Business Continuity, Monitoring und Management). Das Unternehmen ist vor allem für seinen kundenorientierten Ansatz bekannt.



Durch die Übernahme profitieren die Kunden von MCSA von ParkView, dem prädiktiven Fernüberwachungsservice von Park Place Technologies. Sie werden auch eine stärkere Unterstützung während des gesamten Produktlebenszyklus ihrer Kunden erfahren, ebenso wie globale, mehrsprachige 24-Stunden-Support-Center und eine umfassende, globale Lieferkette. Die Kunden von Park Place Technologies werden vom Zugang zu mehr Technikern und einem größeren Teilebestand profitieren.



"Die Tradition von MCSA, End-to-End-IT-Services und -Lösungen anzubieten, macht sie zu einer willkommenen Ergänzung der Park Place Technologies-Familie", so Chris Adams, President und CEO von Park Place Technologies. "Die langjährige Erfahrung von MCSA beim Support der Rechenzentrumsinfrastruktur von Kunden wird hoch geschätzt. Mit dieser Übernahme von MCSA wird Park Place das größte TPM in Europa sein. Wir freuen uns darauf, die Kunden von MCSA willkommen zu heißen und unseren preisgekrönten proaktiven Wartungsservice und Support für die Kunden von MCSA anzubieten und gleichzeitig unsere Fähigkeit zu erweitern, bestehende und neue Kunden in Großbritannien zu betreuen."



"Wir freuen uns, der Park Place Technologies-Familie beizutreten. Wir können dadurch unsere Unternehmensexpertise und unsere Servicekompetenz kombinieren, um Kunden weltweit zu unterstützen", so Roger Timms, Gründer und Chairman von MCSA. "Die beiden Unternehmen passen hervorragend zusammen und bauen auf der Service-Exzellenz und dem Kundensupport auf, die den Kern unserer beiden Firmen bilden. Dies ist der richtige Schritt für MCSA, die Mitarbeiter und für mich persönlich. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden alle fortschrittlichen Technologien und Wartungslösungen vorzustellen, die Park Place Technologies zu bieten hat, einschließlich seines KI-gestützten Fernüberwachungsservices ParkView ."



Mit ihrer Expertise in den Bereichen Server, Storage und Networking sowie Supportfunktionen, die sich über die gesamte physische Infrastruktur und Cloud erstrecken, bietet MCSA seit 40 Jahren Break-Fix-Support für mehrere Anbieter an, so dass Kunden rund um die Uhr Zugang zu kritischer Betreuung für ihre Rechenzentren und die zugehörige Infrastruktur an 365 Tagen im Jahr erhalten. Das Network Operations Center (NOC) des Unternehmens ermöglicht eine höhere Automatisierung und Effizienz des gesamten Serviceangebots. MCSA verfügt derzeit über ein Betriebszentrum außerhalb von London sowie über mehrere Vertriebs-, Technik-, Test-, Lager- und Verwaltungsmitarbeiter in ganz Großbritannien. Park Place Technologies wird die sechs MCSA-Niederlassungen in Großbritannien übernehmen, darunter eine Niederlassung in Schottland.



Dies ist die erste Akquisition für Park Place Technologies im Jahr 2019. Sie folgt auf vier Akquisitionen im Jahr 2018, darunter das in Lateinamerika ansässige Unternehmen CMG-Nicsa, Origina Technology Services in Irland, Axentel Technologies in Singapur und Solid Systems CAD Services (SSCS) aus Houston (USA). Zusammengenommen haben die Übernahmen die weltweite Präsenz von Park Place Technologies deutlich erweitert und stellen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens dar, die wachsenden Bedürfnisse seiner globalen Kunden zu erfüllen.



Park Place Technologies stellt seit 1991 eine Alternative für die After-Sales-Instandhaltung und Wartung von Speicher-, Server- und Netzwerk-Hardware außerhalb der Garantiefrist für IT-Rechenzentren bereit. Mit Rund-um-die-Uhr-Zugang zu einem globalen Contact Center, der Unterstützung durch die fortschrittlichsten Techniker der Branche und einer Vielzahl von branchenführenden und preisgekrönten Dienstleistungen wie ParkView ermöglicht Park Place Technologies seinen Kunden, die Betriebsgeschwindigkeit zu verbessern und die Betriebszeit zu maximieren. Park Place Technologies hat über 15.200 Kunden, einschließlich des Service für alle OEM-Geräte der Spitzenklasse. Die Dienstleistungen werden in 36.000 Rechenzentren in mehr als 141 Ländern angeboten.



