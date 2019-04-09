DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SENVION S.A. EUR -,01 SEN LU1377527517 09.04.2019 14:45 CET
START RESTART AUCTION: 14:45
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:55
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