sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.04.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 603 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

5,50 Euro		+1,173
+27,11 %
WKN: A1XFPZ ISIN: US6988141007 Ticker-Symbol: PY0 
Aktie:
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PAPA MURPHYS HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
PAPA MURPHYS HOLDINGS INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,62
5,756
14:38
5,651
5,728
14:38
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
PAPA MURPHYS HOLDINGS INC
PAPA MURPHYS HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PAPA MURPHYS HOLDINGS INC5,50+27,11 %