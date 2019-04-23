FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUESTERRE ENERGY CORP. A QE1 CA74836K1003
AB/FROM ONWARDS 23.04.2019 17:52 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUESTERRE ENERGY CORP. A QE1 CA74836K1003
AB/FROM ONWARDS 23.04.2019 17:52 CET