FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMET HLDG AG NA SF 1 EZP1 CH0360826991
AB/FROM ONWARDS 25.04.2019 15:15 CET
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COMET HLDG AG NA SF 1 EZP1 CH0360826991
AB/FROM ONWARDS 25.04.2019 15:15 CET