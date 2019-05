Accentro Real Estate AG: ACCENTRO weiter auf Expansionskurs DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose Accentro Real Estate AG: ACCENTRO weiter auf Expansionskurs 03.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO weiter auf Expansionskurs * Expansion außerhalb Berlins verstärkt * Ausbau des Privatisierungsportfolios um 5,6% auf 364,5 Mio. EUR mit stillen Reserven von über 100 Mio. EUR eröffnet deutliches Wachstumspotenzial * Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt Berlin, 03. Mai 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, hat im ersten Quartal 2019 die Weichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 gestellt. Bis Juli 2019 gehen über 290 Einheiten mit einem geplanten Gesamtumsatz von 106,4 Mio. EUR und einen Ergebnisbeitrag aus den Verkäufen von über 35 Mio. EUR im Bereich der Einzelprivatisierung in den Vertrieb. ACCENTRO bekräftigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und plant den Ausbau ihrer Marktführerschaft als Deutschlands größter Wohnungsprivatisierungskonzern. ACCENTRO treibt Expansion außerhalb Berlins voran "Unsere Strategie einer Expansion auch außerhalb Berlins treiben wir erfolgreich weiter voran", so Mingazzini. Zukäufe erfolgten in Hamburg, Leipzig, Usedom und Ratingen sowie auch in Berlin. "Wir sehen die ACCENTRO Real Estate AG auf einem guten Weg und für die Zukunft gewappnet", so Mingazzini. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 um 13,0 Mio. EUR auf 487,2 Mio. EUR. Das Privatisierungsportfolio stieg um 5,6% auf 364,5 Mio. EUR an und beinhaltet auf Basis einer Bewertung durch einen externen Gutachter zum 31. Dezember 2018 stille Reserven von 118 Mio. EUR. Das Eigenkapital des ACCENTRO-Konzerns erhöhte sich im Berichtszeitraum von 199,1 Mio. EUR zum 31. Dezember 2018 auf 199,5 Mio. EUR zum 31. März 2019. Der Konzernumsatz beläuft sich im ersten Dreimonatszeitraum des Geschäftsjahrs 2019 auf 14,8 Mio. EUR. Zum Stand 25. April 2019 waren zudem Kaufverträge über Verkäufe mit einem Volumen von rund 30 Mio. EUR abgeschlossen aber noch nicht vollzogen. Die Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2019 steht in deutscher und englischer Sprache unter www.accentro.ag/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/ als Download zur Verfügung. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163 03.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 806743 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 806743 03.05.2019 ISIN DE000A0KFKB3 AXC0059 2019-05-03/08:00