FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IMO1 XFRA AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG INH.
S2N XFRA KYG8116M1087 SHENGUAN HLDGS GRP HD-,01
MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IMO1 XFRA AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG INH.
S2N XFRA KYG8116M1087 SHENGUAN HLDGS GRP HD-,01
MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD