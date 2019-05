Stuttgart (ots) -



- Daniel Eschbach tritt die Nachfolge von Heinz Tschernisch an



- Der Finanzierungs- und Vertriebsspezialist verfügt über langjährige Erfahrungen im Bank-, Factoring- und Leasingbereich



Daniel Eschbach ist neuer Vertriebsvorstand der Creditplus Bank AG. Der 46-jährige Finanzexperte tritt die Nachfolge von Heinz Tschernisch an, der das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres verlassen hat.



"Ich freue mich sehr über die Ernennung zum Vertriebsvorstand der Creditplus Bank", sagt Daniel Eschbach, der bereits in verschiedenen Führungspositionen bei renommierten Finanzdienstleistern wie Grenke AG, GE Capital und TARGO Commercial Finance tätig war. Dort leitete er zuletzt die Bereiche Capital Markets & Operations. Davor nahm er Führungsaufgaben in den Bereichen Business Development und Wholesale Finance wahr.



Bei der Creditplus Bank wird er den gesamten Vertrieb mit den Vertriebsbereichen Direktgeschäft und Business Partner inkl. Partnerbanking sowie Corporate Finance, Treasury (Händlergeschäft) und E-Finance leiten. "Insbesondere im Bereich E-Finance erwarte ich mit Blick auf die wachsende Digitalisierung und die sich verändernden Kundenansprüche künftig spannende Projekte und herausfordernde Aufgaben, die wir mit einem starken Team angehen und umsetzen werden", so Eschbach.



Vor seiner beruflichen Karriere im Finanzwesen war der studierte Betriebswirt drei Jahre lang als Profifußballer in der Ersten und Zweiten Bundesliga aktiv.



"Die Erfahrungen aus meiner Zeit als Sportler haben mir auf meinem beruflichen Weg sehr geholfen", sagt Eschbach. "Durchsetzungsvermögen, Disziplin, Ausdauer und Teamfähigkeit sind Attribute, die auch im täglichen Arbeitsalltag enorm wichtig sind."



"Daniel Eschbach wird mit seiner fachlichen Expertise als Vertriebsvorstand wichtige Akzente setzen", sagt Belgin Rudack, Vorstandsvorsitzende der Creditplus Bank. "Auf seinen bisherigen Stationen hat er bewiesen, dass er als Führungskraft verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und ein Team entscheidend voranbringen kann. Darüber hinaus freuen wir uns, mit Daniel Eschbach einen Kollegen gewonnen zu haben, der dank seines Fachwissens und vielseitiger Erfahrung helfen wird, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen."



Creditplus auf einen Blick:



Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 18 Filialen und 629 Mitarbeiter. Creditplus gehört über die französische Konsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit Agricole Konzern. Creditplus erzielte zum 31.12.2018 eine Bilanzsumme von rund 5.235 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverband organisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über ein vernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen, Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinander verbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alle erdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartner im Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Miele, Bulthaup oder Küche&Co.



