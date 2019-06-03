FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.06.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
I67 XBUL BG1100026092 OPPORTUNITY BUL. INV. AD-SOFIA