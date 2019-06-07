FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
PUM XFRA DE0006969603 PUMA SE
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
PUM XFRA DE0006969603 PUMA SE