DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PERU 16/30 XS1373156618 12.06.2019 HZE/EOT
PERU 05/25 US715638AS19 12.06.2019 HZE/EOT
PERU 07/37 US715638AU64 12.06.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PERU 16/30 XS1373156618 12.06.2019 HZE/EOT
PERU 05/25 US715638AS19 12.06.2019 HZE/EOT
PERU 07/37 US715638AU64 12.06.2019 HZE/EOT