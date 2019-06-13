FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01 GQTX MHY2109Q7055
AB/FROM ONWARDS 13.06.2019 14:45 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01 GQTX MHY2109Q7055
AB/FROM ONWARDS 13.06.2019 14:45 CET