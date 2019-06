Köln/Ulm (ots) - Der deutsche Öl- und Additivspezialist setzt auf Werbeeffekt in der "stärksten Liga der Welt"



Die Handball-Bundesliga heißt ab dem 1. Juli 2019 LIQUI MOLY Handball-Bundesliga. Der Vertrag zwischen der Handball-Bundesliga und dem Schmierstoffspezialist gilt für drei Spielzeiten mit einer Option für zwei weitere und hat somit eine Festlaufzeit bis mindestens 30.06.2022.



Das Sponsoring durch LIQUI MOLY umfasst neben dem Namensrecht ein umfangreiches Rechtepaket. So wird das modernisierte Logo der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga (LIQUI MOLY HBL) auf den Trikotärmeln aller Spieler der 18 Klubs im Hochformat deutlich platziert sein. Das blau-rot-weiße Logo des weltweit erfolgreichen Unternehmens mit Hauptsitz in Ulm ist zudem bei allen 306 Saisonspielen der LIQUI MOLY HBL auf TV-relevanten Werbeflächen in jeder Spielstätte zu sehen. Dies sind die Eckwürfel am Spielfeldrand sowie Bodenaufkleber auf dem Spielfeld. Die Marke des Premiumpartners wird zusätzlich durch das Placement des Logos auf allen Drucksachen, auf der Homepage, allen übrigen digitalen Kanälen sowie auf den reichweitenstarken Social Media-Plattformen der LIQUI MOLY HBL präsent sein.



Zum umfassenden Leistungspaket des Additiv-, Schmierstoff- und Motorenöl-Spezialisten zählen diverse weitere Werbeleistungen sowie Hospitality-Kontingente, mit dem das Unternehmen Kunden zu den drei Events der LIQUI MOLY HBL einladen kann. Dies ist das REWE Final 4-Turnier um den DHB-Pokal, das All Star Game des deutschen Handballs, bei dem die deutsche Handballnationalmannschaft auf eine Weltauswahl von Spielern trifft, die bei Klubs der LIQUI MOLY HBL unter Vertrag stehen, sowie der Pixum Super Cup, bei dem Deutscher Meister und Pokalsieger die Saison traditionell eröffnen.



Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL GmbH: "Wir freuen uns sehr, mit LIQUI MOLY einen starken Partner mit großer Strahlkraft gefunden zu haben, der zu 100 Prozent zu uns passt. Ebenso wie wir zählt das weltweit erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Deutschland zu den Besten und steht für herausragende Qualität, Non Stop-Action, hohe Dynamik, große Emotionen und Erfolg. Aufgrund der zahlreichen Schnittstellen sind wir davon überzeugt, dass wir das große Potential unserer Partnerschaft zur Weiterentwicklung des jeweiligen Markenimages nutzen werden."



"Für wen und für was man seinen Namen hergibt, will wohl überlegt sein", sagt Ernst Prost, Geschäftsführer von LIQUI MOLY. Schon oft hatte das Unternehmen die Möglichkeit gehabt, die Namensrechte für Sportstätten, Sportveranstaltungen oder Sportligen zu übernehmen. "Aber es muss passen. Und das ist bei der Handball-Bundesliga der Fall. Qualität, Professionalität, die internationale Wahrnehmung und eine emotionale, packende Sportart. All das verbindet sie und es schafft eine Verknüpfung zu LIQUI MOLY. Schlussendlich verfügen beide Marken über eine Strahlkraft, die weit über den Heimatmarkt Deutschland hinausgeht. Unser Engagement im Handball wird das Leuchtturmprojekt der nächsten Jahre in unserem Sponsoringkonzept außerhalb des Motorsports sein."



LIQUI MOLY hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Sport-Sponsoring entwickelt und kann auch auf Erfolge und Erfahrung im Handball zurückblicken. Das Unternehmen warb bereits bei Europa- und Weltmeisterschaften, bei DHB-Länderspielen und im Rahmen des EHF Cups. Der Erwerb des Bundesliga-Namensrechts ist das bisher größte Engagement des Unternehmens im Handballsport. LIQUI MOLY löst die Deutsche Kreditbank AG als Namensgeber der Handball-Bundesliga ab, die DKB hatte das Namensrecht seit der Saison 2012/13 inne und setzt sein Engagement als bedeutender Partner der LIQUI MOLY HBL fort.



Erstmals sportlich in Szene gesetzt wird das Namensrecht von LIQUI MOLY am 17./18. August im Rahmen der ersten Runde im DHB-Pokal. Am 21. August 2019 wird dann der Deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger THW Kiel die vorolympische Saison 2019/20 mit dem Spiel um die Super Cup-Trophäe offiziell eröffnen. Bereits am nächsten Tag hat das Warten vieler Millionen Handballfans ein Ende: ab dem 1. Spieltag geht es dann um Titel, Triumphe, Tempo und pure Emotion in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga.



OTS: Handball-Bundesliga newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125864 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125864.rss2



Pressekontakt: Handball-Bundesliga GmbH Oliver Lücke Geschäftsführung Kommunikation & Medien Telefon: +49 2203 98967-17 Mobil: +49 163 20 43 757 E-Mail: luecke@dkb-handball-bundesliga.de



LIQUI MOLY GmbH Tobias Gerstlauer Leiter Öffentlichkeitsarbeit D/A/CH Telefon: +49 731 1420-890 E-Mail: tobias.gerstlauer@liqui-moly.de