FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SO5 XBUL BG1100086070 SOPHARMA TRADING BW 1 0.300 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SO5 XBUL BG1100086070 SOPHARMA TRADING BW 1 0.300 BGN