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ADECCO GROUP AG
ADECCO GROUP AG Chart 1 Jahr
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ADECCO GROUP AG52,64+1,27 %
AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG0,05-0,40 %
BELLEVUE GROUP AG18,90-0,26 %
BURKHALTER HOLDING AG68,400,00 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG71,46-3,04 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG564,50-0,09 %
LEM HOLDING SA1.224,00-0,33 %
LONZA GROUP AG293,90+1,48 %
MOLECULAR PARTNERS AG12,90-0,15 %
ORIOR AG74,60+1,91 %
PANALPINA WELTTRANSPORT HOLDING AG199,70+0,40 %
PERFECT HOLDING SA0,0090,00 %
PHOENIX MECANO AG385,00-2,41 %
SGS SA2.217,00-1,42 %
SONOVA HOLDING AG199,15+0,73 %
SWISSCOM AG440,20+0,32 %
TECAN GROUP AG225,80-1,40 %
THURGAUER KANTONALBANK92,80+0,22 %
VALIANT HOLDING AG96,30+1,58 %
ZEHNDER GROUP AG32,05+0,16 %
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