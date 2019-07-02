FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 02.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
P0E XFRA DE0006911605 VPE WERTPAPIERHDLBK
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
P0E XFRA DE0006911605 VPE WERTPAPIERHDLBK