FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 15.07.2019 NICHT EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 25.07.2019 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.07.2019. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 25.07.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX_INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CQT XFRA KYG2106H1048 CHINA AGROTECH HD-0,10
THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.07.2019. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 25.07.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX_INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CQT XFRA KYG2106H1048 CHINA AGROTECH HD-0,10