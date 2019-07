New Delhi (ots/PRNewswire) - OPPO gab die Einführung der Testversion von ColorOS 6 für sein Smartphone F9 bekannt. Mit der Testversion des neuen ColorOS 6 können Benutzer das Android-Betriebssystem in seiner aktuellen Version Pie erleben, das mit völlig neuen maßgeschneiderten Funktionen ausgestattet ist.



Android Pie - ein wichtiges Upgrade



Alle auf ColorOS 6 aktualisierten Modelle haben die praktischen neuen Funktionen von Android Pie an Bord, einschließlich verbesserter Interaktionen und KI-Funktionen sowie einer Optimierung der zugrunde liegenden Schnittstelle.



Bei den Benutzerinteraktionen sorgt eine völlig neue Navigationsgeste in Android Pie für ein innovatives Erlebnis. Android Pie basiert auf den KI-Funktionen von Google und enthält Google Assistant, ARcore, Google Lens und andere intelligente szenariobasierte Dienste. Dank Integration des neuesten Software-Updates durch OPPO genießen Kunden ein Betriebssystem, das ruhiger läuft sowie intelligenter und benutzerfreundlicher ist.



Randloses Design



ColorOS 6 folgt dem Konzept eines randlosen Designs, sodass Benutzer die Informationsflut entspannt im Griff behalten. OPPO vereint dabei Licht, subtile Farben und einen schlichten weißen Hintergrund und schafft eine federleicht wirkende, elegante Oberfläche, wodurch sich ColorOS 6 von der nativen Oberfläche von Google abhebt.



In den schlichten weißen Hintergrund mischen sich dezente Farbverläufe, die nahtlos in die integrierten Hintergrundbilder moderner Kunst übergehen, sodass der Eindruck grenzenloser Ästhetik entsteht.



Verbesserte Interaktion



Bei ColorOS 6 befindet sich die Navigationsleiste jetzt am oberen Bildschirmrand. Außerdem ersetzt das Betriebssystem die Tippfunktion durch Wischen, um Interaktionen effizienter und gleichmäßiger zu gestalten. Das hat auch eine Optimierung der Informationshierarchie zur Folge. Außerdem ist ColorOS 6 mit Animationen ausgestattet, die eine natürliche Reibung simulieren. Das sorgt beim Bedienen des Telefons wie beim Wischen nach oben oder über den Bildschirm für ein intuitiveres virtuelles Erlebnis.



Neue Funktionen für brillante Farben und Portraitaufnahmen



Das selbst gesteckte Ziel in der Fotografie ist für OPPO immer schon das Beste vom Besten gewesen. Deshalb wundert es nicht, dass ColorOS 6 mit hochmodernen Bildverarbeitungstechnologien ausgestattet ist. Mit dem Upgrade werden zwei neue Funktionen eingeführt: Der "Dazzle Color Mode" für brillante Farben und ein völlig neuer Stil für Portraitaufnahmen.



Der "Dazzle Color Mode" nutzt Mapping-Algorithmen für die Wiedergabe von lebendigen Farben und Gegenlicht und um die Schattengebung in Bildern zu verbessern. Außerdem erweitert der Modus die motivische Bandbreite, die bisher in der Fotografie mit dem Smartphone möglich war.



ColorOS 6 setzt KI-Technologien ein, um die weltweit am häufigsten angesehenen Fotos in sozialen Netzwerken zu durchsuchen und erzeugt auf diese Weise fünf Portraitfilter. Mit der auf Algorithmen basierenden Optimierung der Gesichtserkennung und Hauttonanpassung wird den von Benutzern geforderten Funktionen zur Fotoverbesserung Rechnung getragen.



Besseres Gaming-Erlebnis



Die Spieloptimierung "Game Boost" von OPPO wurde auf Version 2.0 aktualisiert. Darüber hinaus erfreut das Programm mit den zwei neuen zentralen Technologien "Touch Boost" und "Frame Boost", durch die das Spielgefühl und die Stabilität der Bildrate effektiv verbessert werden: Tests zeigen eine Leistungssteigerung von 38 %.



Die unabhängige App "Game Space" unterstützt zahlreiche Funktionen und Optionen für die Anpassung von Spielparametern für Netzwerk, Stromverbrauch, Messaging und mehr. Mit dem "Spielassistent" stehen Benutzern Shortcuts für eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, darunter "Bitte nicht stören", Verwalten von Hintergrundprozessen und Anpassen des geteilten Bildschirms. So wird jedes Spiel zu einem ganz individuellen Erlebnis.



Sicherheit bei der Bezahlung und Datenschutz



ColorOS 6 führt leistungsstarke Sicherheitsfunktionen wie App-Verschlüsselung, Privatsafe und "Finde mein Telefon" ein, wodurch das Risiko des Verlusts persönlicher Daten in häufigen wie auch Extremsituationen minimiert werden soll.



Für Sicherheit im Zahlungsverkehr sorgen bei ColorOS 6 Funktionen wie eine automatische Zahlungssperre, eine Überprüfung der Zahlungsidentität und eine Umgebungsüberwachung für Bezahl-Apps. So wird das Risiko bei veranlassten Zahlungen, unsicheren Links und betrügerischen Nachrichten gesenkt.



Als erstes erhält OPPOs beliebtes F9 das neue Upgrade. Danach werden auch das Flaggschiff Find X und eine Reihe weiterer Geräte von OPPO damit ausgestattet, sodass nach und nach alle Benutzer von ColorOS in den Genuss des verbesserten Betriebssystems kommen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949485/OPPO_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949490/OPPO_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949487/OPPO_3.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949488/OPPO_4.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949486/OPPO_5.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949489/OPPO_6.jpg



OTS: OPPO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135490 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135490.rss2



Pressekontakt: Joy +86-183-2104-8220 joy.zhao@meetsocial.cn