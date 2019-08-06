DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA08/17 DE000HLB5FV9 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11O/16 DE000HLB4AW1 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08U/16 DE000HLB3PG4 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08R/16 DE000HLB3PC3 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08T/16 DE000HLB3PF6 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08Q/16 DE000HLB3PB5 08.08.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA08/17 DE000HLB5FV9 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11O/16 DE000HLB4AW1 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08U/16 DE000HLB3PG4 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08R/16 DE000HLB3PC3 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08T/16 DE000HLB3PF6 08.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA08Q/16 DE000HLB3PB5 08.08.2019 HZE/EOT