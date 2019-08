Frankfurt am Main (ots) - Nach 18 Jahren an der Spitze des HORIZONT Bundesliga-Performance-Checks verliert der FC Bayern seine Spitzenposition: Borussia Dortmund übernimmt erstmals in der Geschichte der jährlichen Umfrage den 1. Platz und verweist die Münchner auf Rang 2. Mit 963 von 1050 möglichen Punkten kommen die Dortmunder auf 25 Zähler mehr als der FC Bayern.



Für den HORIZONT Bundesliga-Performance-Check bewerten 15 Experten aus Unternehmen, Medien und Agenturen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 18 Erstligisten. Die sieben Kategorien Management, Marke, Stadion, Sponsoren, Fans, Serviceorientierung und Teamperspektive benoten sie dabei mit jeweils bis zu 10 Punkten.



Den größten Sprung nach oben macht diesmal Eintracht Frankfurt: 830 Punkte führen dazu, dass die Hessen von Rang 7 im Vorjahr auf Rang 3 steigen. Der große Verlierer ist der FC Schalke 04, der von 3 auf 6 abrutscht.



Die Kategorien, die großen Einfluss auf diese Veränderungen nehmen, sind Management, Teamperspektive und Fans. Letztere verschafft insbesondere dem BVB und Eintracht Frankfurt mit 146 beziehungsweise 135 Punkten einen starken Schub in der Kategorie. Auch beim Thema Teamperspektive trauen die Juroren den Dortmundern dieses Jahr deutlich mehr zu und vergeben 138 Punkte an die Schwarz-Gelben, während sich die Bayern in dieser Kategorie mit 134 Punkten ebenfalls mit dem 2. Platz begnügen müssen.



Eine deutliche Tendenz der Juroren ist in der Kategorie Management zu erkennen: Hier kommt der BVB auf 137 Zähler, die Bayern landen mit 124 noch hinter Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf Platz 4. Auch die Gesamtplatzierung des FC Schalke 04 ist stark von der Bewertung des Managements beeinflusst: Mit lediglich 87 Punkten übernimmt der Verein in dieser Kategorie die rote Laterne.



Das Mittelfeld rückt insgesamt noch weiter zusammen als in den Vorjahren. Bemerkenswert ist hierbei der 7. Platz für den Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln. Gute Werte in den Kategorien Marke (119 Punkte), Stadion (124 Punkte) und Fans (130 Punkte) verhelfen ihm zu dieser Platzierung.



Die Ergebnisse veröffentlicht HORIZONT in der aktuellen Ausgabe Nr. 33/2019.



Pressekontakt:



dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation



Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de



Original-Content von: HORIZONT, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35681/4348777