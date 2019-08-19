FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.08.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
2NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12
XFRA CA30233R1064 EYECARROT INNOVATIONS
XFRA CA07987C1059 BELLUS HEALTH INC.
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2NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12
XFRA CA30233R1064 EYECARROT INNOVATIONS
XFRA CA07987C1059 BELLUS HEALTH INC.