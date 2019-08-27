FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMRYT PHARMA PLC LS -,06 AYP1 GB00BKB1MS30
AB/FROM ONWARDS 27.08.2019 16:05 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMRYT PHARMA PLC LS -,06 AYP1 GB00BKB1MS30
AB/FROM ONWARDS 27.08.2019 16:05 CET