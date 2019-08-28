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WKN: A1C37D ISIN: GB00B4WFW713 Ticker-Symbol: 5PP 
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LONDONMETRIC PROPERTY PLC 5-Tage-Chart
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CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC Chart 1 Jahr
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CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC2,233+2,71 %
CARDINAL ENERGY LTD1,406+0,21 %
KLINGELNBERG AG28,325-0,44 %
LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,278+1,70 %
MANI INC61,77-1,26 %
MERKUR BANK KGAA9,050-3,21 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION54,26-0,39 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD151,52+1,83 %