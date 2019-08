Zürich (ots) - Nach zwei Schlaganfällen hat sich der Comedian Guy Landolt wieder erholt und ist zurück auf der Bühne! Am 30. September 2019 feiert er die Premiere seines neuen Programms SCHLAGFERTIG in der MAAG Halle in Zürich.



Guy Landolt war mal "Bänkler". Richtig mit Krawatte und so. Immer nur 100er-Nötli bündeln fand er aber bald zu langweilig. Er wollte die Menschen mit seiner Arbeit beglücken, sie zum Schmunzeln, Lautloslachen und Schreien bringen. Gesagt, getan. Er tauschte den Nadelstreifen-Anzug gegen ein Mikrofon. Erst war er mit dem legendären "Trio Eden" unterwegs, später auch als Solo-Comedian. 2004 lancierte Guy sein erstes Bühnenprogramm «Popcomedy».



Nach einem unerwartet langen Abstecher ins Musicalgenre, wo er im Erfolgsmusical «Ewigi Liebi» den Murmelivater «Guschti» spielte, zog es Guy wieder zurück auf die Comedy-Bühne. Im 2014 feierte er mit "Fundiertes Halbwissen" Premiere. Mit Charme, Schalk und Witz - aber ohne Schirm - zog der Wortakrobat sein Publikum erneut als Stand-Up Comedian in seinen Bann.



Im 2016 erlitt Guy Landolt einen Schlaganfall. Dieser beraubte ihn der Sprache und der Beweglichkeit. «Dumm gelaufen, soll aber in den besten Familien vorkommen», sagt Guy selber. Während seines fünf-monatigen Reha-Klinik-Aufenthaltes, entstand und reifte die Idee, sein Schicksal und sein Erlebtes mit viel Schalk und Humor in einem neuen Solo-Programm zu verarbeiten.



Und nun ist es fertig und will auf die Bühne: SCHLAGFERTIG heisst das Stück sinnigerweise. Guy hat in den letzten drei Jahren seines Schicksals haufenweise Material gesammelt. Mal lustig, mal nachdenklich. Aber immer gewinnt der Wille und die Hoffnung, denn der unbändige Sinn für Humor lässt sich Guy nicht nehmen. Da braucht es schon etwas mehr als einen Schlaganfall.



Die Premiere zu SCHLAGFERTIG findet an jenem Ort statt, wo er als Murmeli die grössten Erfolge gefeiert hat - in der MAAG Halle in Zürich.



Premiere: Montag, 30. September 2019, 19.30 Uhr

MAAG Halle Zürich Vorverkauf: https://bymaag.ch/event/guylandolt/



Ticketpreis: CHF 38.00 (Einheitspreis, freie Sitzwahl)



www.guylandolt.ch



