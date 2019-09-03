FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.09.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N.
VCC1 XFRA US9256022032 VICAL INC. DL-,01
JH7H XFRA DE000A2YNQU1 DT.IND.REIT-AG WA 19/26
ASU XFRA EE3100073644 AS LHV GROUP EO 1
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.09.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N.
VCC1 XFRA US9256022032 VICAL INC. DL-,01
JH7H XFRA DE000A2YNQU1 DT.IND.REIT-AG WA 19/26
ASU XFRA EE3100073644 AS LHV GROUP EO 1