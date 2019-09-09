FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE AM 09.09.2019 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 09.09.2019, TODAY. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0,491 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 09.09.2019, TODAY. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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