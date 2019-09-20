FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.09.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.09.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
DTW XFRA GB00B00T3528 SHEARWATER GRP PLC LS-,01
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.09.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS
CPM XFRA HK0144000764 CHINA MERCHANTS PORT HLDG
DTW XFRA GB00B00T3528 SHEARWATER GRP PLC LS-,01