FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHEARWATER GRP PLC LS-,10 DTW1 GB00BKT6VH21
AB/FROM ONWARDS 26.09.2019 14:52 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHEARWATER GRP PLC LS-,10 DTW1 GB00BKT6VH21
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