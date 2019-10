Montreal (ots/PRNewswire) - - Enerkem Inc., ein weltweit führender Waste-to-Chemicals- und Chemikalienproduzent, gab heute bekannt, dass Peter J. Nieuwenhuizen das Leitungsteam als Vice President, Technology Strategy & Deployment unterstützen wird.



Das Unternehmen schuf diese neue Position innerhalb des Leitungsteams, um die Entwicklung und Innovation der Enerkem-Technologie zu leiten und die Einflussnahme des Unternehmens auf globaler Ebene zu beschleunigen.



"Peter ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 25 Jahren internationaler Berufserfahrung in der Chemiebranche", so Dominique Boies, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Enerkem. "Wie freuen uns sehr, ihn im Team willkommen heißen zu dürfen, um nachhaltige Prozesse für das Abfallmanagement und die Biokraftstoffe und umweltfreundlichen Chemikalien der Zukunft zu entwickeln."



Im Verlauf seiner Karriere bekleidete Herr Nieuwenhuizen Führungspositionen in den Bereichen Strategie, Vertrieb und Marketing, Lieferkettenmanagement und Forschung, Entwicklung und Innovation. Vor seinem Wechsel zu Enerkem war er als Chief Technology Officer und Director of Sustainability bei AkzoNobel Specialty Chemicals tätig. AkzoNobel, heute Nouryon, und Enerkem sind derzeit beide als Partner an Europas erster fortschrittlicher Anlage für Abfallchemikalien in Rotterdam, Niederlande beteiligt. Vor AkzoNobel war Nieuwenhuizen ebenfalls der Global Marketing Director der Supresta LLC, einem Unternehmen, das sich auf Flammenschutzmittel-Technologien und Chemikalien spezialisiert hat. Seine Leidenschaft für Kreislauf- und biobasierte Chemie entdeckte er als Berater für die Chemie- und Energieabteilung bei Arthur D.Little.



"Ich freue mich enorm, gerade jetzt Teil des Enerkem-Teams zu werden und an der Entwicklung der Technologie des Unternehmens als wesentlichem Wettbewerbsvorteil an vorderster Front der Kreislaufwirtschaft beteiligt zu sein", so Peter J. Nieuwenhuizen, Vice President, Technology Strategy & Deployment. "Enerkems Technologie wurde jahrelang perfektionier. Nun stehen endlich alle Lichter auf Grün, um die Technologie des Unternehmens an den Markt zu bringen und einige der weltweit dringlichsten Umweltprobleme zu lösen, einschließlich einer möglichen Lösung für Plastikabfälle."



Informationen zu Enerkem



Enerkem produziert fortschrittliche Biokraftstoffe und erneuerbare Chemikalien aus Abfällen. Die disruptive Technologie des Unternehmens wandelt nicht-recyclebare, nicht-kompostierbare feste Siedlungsabfälle in Methanol, Ethanol und andere gängige Chemikalien um. Neben dem Hauptgeschäftssitz in Montreal (QC), Kanada betreibt Enerkem eine vollständige gewerbliche Anlage in Alberta und ein Innovationszentrum in Quebec. Enerkems Anlagen werden als vorgefertigte Systeme errichtet, die auf der modularen Fertigungsinfrastruktur des Unternehmens basieren und weltweit entwickelt werden können. Enerkems Technologie ist ein ideales Beispiel dafür, wie eine echte Kreislaufwirtschaft erzielt werden kann, indem der Energiemix diversifiziert wird, alltägliche Produkte umweltfreundlicher gestaltet und intelligente, nachhaltige Alternativen zur Deponierung und Verbrennung angeboten werden.



