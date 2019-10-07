DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA10J/17 DE000HLB5GS3 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10I/17 DE000HLB5GR5 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10L/18 DE000HLB3UL4 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07Q/18 DE000HLB3TS1 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10K/17 DE000HLB5GT1 09.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA10J/17 DE000HLB5GS3 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10I/17 DE000HLB5GR5 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10L/18 DE000HLB3UL4 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07Q/18 DE000HLB3TS1 09.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10K/17 DE000HLB5GT1 09.10.2019 HZE/EOT