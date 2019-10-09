FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROCKWEALTH RES CORP. O.N. H8R2 CA77433M1068
AB/FROM ONWARDS 09.10.2019 08:22 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROCKWEALTH RES CORP. O.N. H8R2 CA77433M1068
AB/FROM ONWARDS 09.10.2019 08:22 CET