Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Dienstag, 22.10.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 614 internationalen Medien
Folgen Sie der Spur! Kein Unternehmen hat bessere Karten! Und jetzt auch noch das…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 940769 ISIN: CA9323971023 Ticker-Symbol: WC7 
Frankfurt
22.10.19
19:53 Uhr
0,298 Euro
+0,036
+13,74 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
WALLBRIDGE MINING
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED0,298+13,74 %