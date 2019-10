London (ots/PRNewswire) - HONOR bringt die beliebte und erschwingliche X-Serie mit dem spektakulär konzipierten HONOR 9X auf die nächste Ebene und erweitert mit zusätzlichen Wearables sein wachsendes Angebot an individuellen TechnologieproduktenDie globale Smartphone-Marke HONOR brachte heute das HONOR 9X auf den Markt. Der jüngste Vertreter der erfolgreichen X-Serie legt in Bezug auf Design, Fotografie und Leistung großen Wert auf Technologien der nächsten Generation. Dieses funktionsstarke Smartphone, das mit einer 48 MP-Triple-Kamera und einem 6,59 Zoll-HONOR FullView Display ausgestattet ist, bietet außergewöhnliche Nutzererfahrungen zu einem erschwinglichen Preis. Für 18,990 RUB (ca. 298 USD) haben Nutzer in Russland die Möglichkeit, das 48 MP Triple-Kamera HONOR 9X ab dem 25. Oktober vorzubestellen. Es wird in Kürze auch auf anderen Märkten verfügbar sein. HONOR lässt seine Kunden mit seinem Angebot an Wearables wie Funk-Kopfhörern und Fitness-Trackern ein intelligenteres Leben führen.Außergewöhnliche Fotografie-FunktionenMit der Markteinführung des HONOR 9X unterstreicht das Unternehmen sein Anliegen, Flagship-Smartphones für jedermann zugänglich zu machen. Das HONOR 9X ist mit einer 48 MP-Triple-Kamera ausgestattet, die über eine f/1,8-Blende und einen 0,5-Zoll Bildsensor verfügt und Nutzer unvergessliche Momente in kristallklarer Qualität festhalten lässt. Mittels fortschrittlicher KI-Algorithmen produziert die AIS Super Night Mode des Smartphones selbst in schwach belichteten Umgebungen qualitativ hochwertige Fotos. Die Verfügbarkeit einer 120° Superweitwinkel-Kamera lässt Nutzer bei jeder einzelnen Aufnahme umfassende Details festhalten.Außergewöhnlicher FullView Display und atemberaubendes Dynamic X-DesignDie Vorderseite des HONOR 9X bietet einen immersiven 6,59 Zoll-FullView Display - HONORs Vollbild-Display-Technologie ohne Notch (Aussparung) oder Cut-out (Ausschnitt) auf dem Bildschirm für ein ungestörtes Bilderlebnis. Der LCD-Bildschirm ist mit einer Screen-to-Body-Ratio von 91 % einer der größten verfügbaren HONOR-Displays.Zusätzlich zu dem hervorstechenden Front-Display sprengt HONOR auch beim Design der Smartphone-Rückseite Grenzen. Die von Diamanten inspirierte Rückseite des HONOR 9X bietet ein geometrisches Muster in Diamantschliff, das Licht reflektiert und bricht und so das einzigartige Dynamic X-Design schafft. Um den gehobenen ästhetischen Ansprüchen seiner Kunden gerecht zu werden, ist das HONOR 9X sowohl in einem schillernden Saphirblau als auch dem allseits beliebten Midnight Black erhältlich.Weitere Produktmerkmale- Dual-3D Curved Panel mit einem Rahmen von 8,8 mm Tiefe- 3,5 mm Kopfhöreranschluss- USB-Anschluss (Typ C)- Pop-up-Selfie-Kamera- 4000 mAh 1-Tages-Akku- 128 GB interner Speicher, der mit einer 512 GB microSD-Karte auf640 GB erweitert werden kann "Wir bei HONOR wollen in Sachen Technologieinnovation und Smartphone-Design an der Spitze bleiben, um unseren Kunden erstklassige Erfahrungswerte bieten zu können", erklärte George Zhao, Geschäftsführer von HONOR. "Die Einführung neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) nimmt einen transformierenden Einfluss auf die Lebensweise der Verbraucher. Das HONOR 9X mit seinen herausfragenden Kamerafunktionen, seinem stylischen Design und seiner konkurrenzlosen Softwareleistung wurde für unsere junge und dynamische Zielgruppe von Grund auf neu konzipiert."Wearables zur Unterstützung des digitalen LebensstilsAngesichts der Verbreitung vernetzter und intelligenter Geräte ebnet HONOR mit seinem Angebot an Funk-Kopfhörern und Fitness-Trackern den Weg für eine weitreichendere Anwendung tragbarer Technologien. Vor kurzem rüstete HONOR sein HONOR Band 5 mit einer brandneuen Funktion auf, die Nutzer den Sauerstoffsättigungspegel ihres Blutes (SpO2) messen lässt. Wird dies gemeinsam mit dem 24 Stunden-Herzfrequenzmesser eingesetzt, so kann das HONOR Band 5 optimalere und sicherere Workouts unterstützen.Zusätzlich stellt HONOR das HONOR Band 5 Sport vor, ein Tracker, der über einen sechsachsigen Sensor zur Bewegungsverfolgung verfügt, der Körperhaltung und Bewegungen seiner Nutzer beim Laufen verfolgt und bei Bedarf umgehend korrigiert. Die HONOR Sport Pro-Kopfhörer verfügen nun über ein ergonomisches Nackenband, das mit ausgezeichneter Klangqualität und Schweißbeständigkeit ganztägigen Trage- und Hörkomfort bietet.George Zhao fuhr fort: "Wir ermutigen unsere Nutzer durch die Integration simpler Trainingsroutinen zu einem aktiven Lebensstil. Als eine Sharp-Tech-Marke, die bei der Jugend großen Anklang findet, glauben wir an wirksame Technologieeinsätze, um unseren Kunden zu einem glücklichen und gesunden Lebensstil zu verhelfen. Unsere Wearables überzeugen mit modischen Designs und dienen vor allem als zuverlässige und fortschrittliche Fitnessbegleiter."Im Bestreben, individuelle und angenehme Shopping-Erlebnisse zu schaffen und Verbrauchern zuverlässige Dienstleistungen und wettbewerbsfähige Produkte zu bieten, gibt HONOR am 24. Oktober seine B2C-Online-Shopping-Plattform hihonor.com/nl in den Niederlanden frei und knüpft somit an die großen Erfolge seines Online-Geschäfts in China, Russland und Malaysia an. Als HONORs erste B2C-Online-Shopping-Plattform in Europa stellt hihonor.com/nl Verbrauchern HONORs neueste Produkte mit Exklusivangeboten bereit und realisiert darüber hinaus durch kurze Lieferzeiten und lokale After-Sales-Dienste Shopping-Erfahrungen, die sämtlichen Kundenansprüchen gerecht werden.Der Aufbau eines Ökosystems intelligenter GeräteDie Markteinführung des HONOR 9X und seiner überarbeiteten Produktpalette an Wearables sind Teil des Bestrebens der Marke, Verbrauchern eine vernetztere und intelligentere Welt zu bieten. Im vergangenen Monat enthüllte HONOR auf der IFA 2019 unter dem Namen "1+8+N" seine erste IoT-Strategie. Hinter diesem Namen verbergen sich ein HONOR Smartphone, acht Kategorien unternehmenseigener Geräte sowie eine unbestimmte Anzahl dazugehöriger Partnerprodukte. Zukünftig möchte das Unternehmen eine größere Vielfalt an Smartphones und Wearables anbieten, um seinen Verbrauchern vernetztere, reibungslosere und intelligentere Lebensstile zu ermöglichen.Weitere Informationen zum HONOR 9X und Wearables finden Sie auf HONORs offizieller Website unter: https://www.hihonor.com/global/# # #Informationen zu HONORHONOR ist eine führende Smartphone-Marke, die ins Leben gerufen wurde, um den Ansprüchen der Digital Natives gerecht zu werden. Die Produkte sind für das Internet optimiert, bieten ein überragendes Nutzererlebnis, regen zum Handeln an, fördern Kreativität und unterstützen die junge Generation bei der Verwirklichung ihrer Träume. Auf diese Weise konnte sich Honor von der Konkurrenz abheben und den eigenen Mut unter Beweis stellen, die Dinge anders anzugehen und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die neuesten Technologien und Innovationen für seine Kunden verfügbar zu machen.Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online unter www.hihonor.com (http://www.hihonor.com/) oder folgen Sie uns unter:https://www.facebook.com/honorglobal/https://twitter.com/Honorglobalhttps://www.instagram.com/honorglobal/https://www.youtube.com/c/HonorOfficial Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016268/HONOR_9X_KV.jpgPressekontakt:Lucie HeimTel.: +447525268554E-Mail: Lucie.Heim@bcw-global.comOriginal-Content von: HONOR 9X, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/4413901