Vancouver, British Columbia - 28. Oktober 2019 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.youtube.com/watch?v=m7BCML1dKP0) freut sich bekannt zu geben, dass man die Mineralreserven und Mineralressourcen der Copper Mountain Mine ("CMM" oder die "Mine") erweitert und den Minenplan optimiert hat, was zu einem geringeren Abraum-Erz-Verhältnis, einer längeren Lebensdauer der Minen und einem besseren Produktionsprofil führt. Die Copper Mountain Mine befindet sich im Süden von British Columbia. Alle Kennzahlen basieren auf einer 100%igen Projektbasis.

Highlights aus dem aktualisierten Minenplan und den Mineralreserven und Mineralressourcen sind:

- Erhöhung der bewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven um 12% auf 477 Millionen Tonnen für enthaltenes Metall von 2,47 Milliarden Pfund Kupfer und 1,55 Millionen Unzen Gold (bei Durchschnittswerten von 0,23% Cu und 0,10 g/t Au).

- Die Lebensdauer des Minen-Abraum-Verhältnisses wurde von 1,82 auf 1,58 reduziert.

- Die Lebensdauer der Minen stieg um 4,5 Jahre auf 31 Jahre bei aktuell geplanten Produktionsniveaus.

Gil Clausen, President und CEO von Copper Mountain, erklärte: "Wir werden die Größe und Qualität der Mineralreserven der Copper Mountain Mine weiter ausbauen. Im letzten Jahr haben wir die Grube New Ingerbelle integriert und nun haben wir die Grube CMM North erweitert und integriert sowie die Grube CMM Main optimiert. Die Grube North bringt eine kostengünstige Produktion, da sie von der Oberfläche und in der Nähe der mittelgroßen und minderwertigen Lagerbestände der Copper Mountain Mine sowie des Vorbrechers mineralisiert werden. Insbesondere die Grube Nord erfordert für die Entwicklung kein Anfangskapital und weist ein geringes Stripverhältnis von 0,85 Abfalltonnen zu Erztonnen auf, was in Kombination mit den neuen Konstruktionsoptimierungen der etablierten Gruben die Gesamtlebensdauer der Minenstreifenquote für den gesamten Betrieb auf 1,58 von 1,82 verringert."

Herr Clausen fügte hinzu: "Wir werden die Ressourcen in der Copper Mountain Mine weiter bohren, da ein erhebliches Potenzial besteht, alle Lagerstätten zu niedrigen Umwandlungs- und Entdeckungskosten weiter auszubauen. Angesichts der positiven Auswirkungen, die die Grube CMM North auf die kurzfristigen Produktionskosten haben könnte, haben wir unseren aktuellen Minenplan angepasst, um eine gewisse Produktion ab CMM North ab Ende 2020 zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass der Großteil der Produktion im Jahr 2020 und in den nächsten Jahren noch aus höhergradigen Zonen in der KMG-Main-Grube stammt. Mit dem geplanten Abschluss unseres derzeit laufenden Werkserweiterungsprojekts wird der neue Minenplan kurz-, mittel- und langfristig eine gleichmäßigere, höhere Produktionsrate bei niedrigeren Kosten ermöglichen.

Mineralreserven und Mineralressourcen

Als Ergebnis der Explorations- und Erschließungsbohrungen 2019 in der Copper Mountain Mine hat das Unternehmen die Mineralreserve und die Mineralressource der Mine über alle Kategorien hinweg erhöht, verglichen mit der zuletzt im Februar 2019 veröffentlichten Mineralreserve und Mineralressource, einschließlich der Erschöpfung der Produktion bis Ende Juli 2019. Eine Zusammenfassung der Copper Mountain Mine Mineralreserve und der Mineralressource, zu der die CMM Main Box, CMM North Box und die New Ingerbelle Box gehören, finden Sie unten. Siehe Anhang 1 für eine Übersicht über die Standorte und Grubenstandorte. Siehe Anhang 2 für die Mineralreserve nach Schacht und Steigungstabelle und Mineralressourcen nach Schacht. Die Mineralreserve ist in der Mineralressource enthalten und das Inkrafttreten der Mineralreserve und der Mineralressource ist der 1. August 2019.

MINERALRESERVEN

TonnenKupferGold SilberKupferGold Silber

(000s(%) (g/t) (g/t) (M (k oz)(koz)

) lbs)

Bewährt 205,390.25 0.09 0.87 1,134 621 5,746

1

Wahrscheinlich 271,400.22 0.11 0.62 1,337 932 5,378

4

Bewährt & 476,790.23 0.10 0.73 2,470 1,553 11,125

Wahrscheinlich 5

Mineralreserve-Notizen:

1.- Joint Ore Reserves Committee (JORC) und CIM Definition Standards wurden für Mineralreserven eingehalten.

2. Die Mineralreserven wurden mit Hilfe der Mining Surface vom 1. August 2019 generiert.

3.-Mineralreserven werden mit einem Cut-off-Grad von 0,10% Cu ausgewiesen, basierend auf einem äquivalenten NSR-Grenzwert.

4. Die Mineralreserven werden unter Verwendung langfristiger Kupfer-, Gold- und Silberpreise von 2,75 $/lb, 1.300 $/oz und 16,50 $/oz ausgewiesen.

5.- um Mineralreserven zu definieren, durchschnittliche Kupferprozessausbeuten von 80% für Main Pit und 88,5% für Main Pit North, Goldprozess-Ausbeuten von 65% und Silberprozess-Ausbeuten von 70%.

-Die durchschnittliche Schüttdichte beträgt 2,78 Tonnen pro Kubikmeter (t/m3).

7. Die Lagerhallenqualitäten sind Näherungswerte, die auf Ergebnissen der Qualitätskontrolle basieren.

8.- Halden Tonnen und Sorte basierend auf dem Verfahren zur Kontrolle der Produktionsqualität.

Mineralische Ressource

Bei einem TonnenKupferGold SilberKupferGold Silber

Cut-Off-Grad (000s(%) (g/t) (g/t)(M (Ž000 (Ž000

0,10% ) lbs) Unzen Unzen

Cu ) )

Gemessen 192,950.27 0.11 0.97 1,148 657 6,030

1

Angezeigt 405,890.22 0.10 0.62 1,937 1,338 8,042

8

Gesamt gemessen & 598,850.23 0.10 0.73 3,084 1,995 14,072

angezeigt 0

Abgeleitet 276,380.20 0.10 0.50 1,229 877 4,437

9

Hinweise auf Mineralressourcen:

1. das Joint Ore Reserves Committee (JORC) und die CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen wurden eingehalten.

Die Mineralressourcen wurden zwischen dem 1. August 2019 und der Whittle Pit Shell geschätzt, die mit dem Cu-Preis von 3,50 US$/lb erzeugt wurden.

3.Mineralressourcen werden bei der 0,10% Cu Cut-off (Mineralreserve)-Grade und verschiedenen Prozess Cut-off-Gehalten in Abhängigkeit vom NSR-Wert der Mineralisierung ausgewiesen. Die durchschnittliche Schüttdichte beträgt 2,78 Tonnen pro Kubikmeter (t/m3).

Minenplan

Das Unternehmen hat den CMM-Hauptschacht und den CMM-Nordschacht aktualisiert und optimiert, was zu einer Senkung des Bandanteils (Abfall zu Erz) auf 1,58 führte. Dieses Verhältnis ist niedriger als die durchschnittliche Lebensdauer des Minenstrips vom Februar 2019 von 1,82. Die neuen Grubenkonstruktionen, zu denen auch die Einbeziehung der erweiterten Grube Nord in den Produktionsablauf gehört, haben die Konsistenz von Produktion und Kosten gegenüber dem im Technischen Bericht des Unternehmens vom Februar 2019 dargestellten Plan verbessert. Das Unternehmen plant, im Januar 2020 eine dreijährige Produktions- und Kostenprognose vorzulegen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Bergbau-Metriken im Vergleich zum vorherigen Bergbauplan vom Februar 2019:

Oktober Februar

2019 2019

MinenplanMinenplan

Erz - Hauptgruben (kt) 160,631 151,653

Erz - Nordloch (kt) 69,238 23,881

Erz - New Ingerbelle (kt) 192,810 187,864

Gesamter Erz (kt) 422,679 363,399

Abfall - Hauptgruben (kt) 361,347 371,930

Abfall - North Pit (kt) 58,842 24,476

Abfall - New Ingerbelle (kt) 248,009 266,524

Gesamtabfall (kt) 668,198 662,931

Bandverhältnis - Hauptgrube w:o 2.25 2.45

Bandverhältnis - Nordgrube w:o 0.85 1.02

Stripverhältnis - New Ingerbew:o 1.29 1.42

lle

Gesamtstripverhältnis w:o 1.58 1.82

Erklärung der zuständigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Peter Holbek, B.SC. zusammengestellt wurden. , M.Sc. P. Geo. Herr Holbek ist Vollzeitmitarbeiter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die unternommen wird, um sich als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren, relevant ist. Herr Holbek stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in diese Pressemitteilung zu, die auf ihren Informationen in der Form und im Kontext, in der sie erscheinen, basieren.

Qualifizierte Person

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Herrn Peter Holbek, B.Sc., M.Sc., P. Geo, dem Vice President, Exploration of Copper Mountain Mining Corporation, erstellt. Herr Holbek ist die qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101. Herr Holbek stimmt der Aufnahme der Mineralressource in diese Pressemitteilung zu und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralressourcen genehmigt.

Herr Stuart Collins, P.E., dient als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 und ist die qualifizierte Person für Informationen über das Mineralreservat der Kupferbergwerke. Herr Collins ist unabhängig vom Unternehmen und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Mineralreserve geprüft und genehmigt.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Das Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz der Copper Mountain Mine im Süden von British Columbia nahe der Stadt Princeton. Die Copper Mountain Mine produziert derzeit etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent, wobei die durchschnittliche jährliche Produktion auf über 110 Millionen Pfund Kupferäquivalent ansteigen dürfte. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte, entwicklungsstufige Eva Copper Project in Queensland, Australien und ein umfangreiches, 4.000 km2 großes, sehr zukunftsträchtiges Landpaket im Gebiet des Mount Isa. Copper Mountain handelt an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C".

ANHANG 1: STANDORTÜBERSICHT

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49248/CMM_DE.001 .png

ANHANG: MINERALRESERVE NACH GRUBEN- UND SORTIERBEREICHSTABELLE

MINERALRESERVEN

(Nach Grube und kombinierter KMG-Gesamtmenge)

CMM Hauptgrube

Sortenbe TonnenKupfeGold SilbeKupfeGold Silbe

reich Kategorie (000sr (g/t)r r (k r

(Cu ) oz)

%) (%) (g/t)(M (koz)

lbs)

> 0.18 Bewährt 50,5530.40 0.10 2.11 444 165 3,437

0.10 - Bewährt 15,4650.14 0.04 0.62 47 20 310

0.18

> 0.10 Insgesamt 66,0170.34 0.09 1.77 491 184 3,747

bewährt

> 0.18 Wahrscheinlic49,4130.31 0.09 1.38 338 149 2,200

h

0.10 - Wahrscheinlic45,2010.14 0.05 0.51 136 72 745

0.18 h

> 0.10 Gesamt 94,6140.23 0.07 0.97 474 221 2,945

Wahrscheinlic

h

> 0.18 Bewährt & 99,9650.36 0.10 1.75 782 313 5,637

Wahrscheinlic

h

0.10 - Bewährt & 60,6660.14 0.05 0.54 183 91 1,055

0.18 Wahrscheinlic

h

> 0.10 Insgesamt 160,630.27 0.08 1.30 966 405 6,692

bewährt & 1

wahrscheinlic

h

Neue Ingerbelle Grube

Sortenber TonnenKupfeGold SilbeKupfeGold Silbe

eich (Cu Kategorie (000sr (g/t)r r (k r

%) ) oz)

(%) (g/t)(M (koz)

lbs)

> 0.18 Bewährt 38,190.33 0.21 0.66 278 253 810

4

0.10 - Bewährt 22,260.14 0.09 0.29 68 63 205

0.18 0

> 0.10 Insgesamt 60,45 0.26 0.16 0.52 346 315 1,01

bewährt 5 6

> 0.18 Wahrscheinlic 77,620.29 0.18 0.58 503 460 1,44

h 1 9

0.10 - Wahrscheinlic 54,730.14 0.09 0.29 166 153 503

0.18 h 4

> 0.10 Gesamt 132,35 0.23 0.14 0.46 669 614 1,95

Wahrscheinlic5 2

h

> 0.18 Bewährt & 115,81 0.31 0.19 0.61 781 713 2,26

Wahrscheinlic6 0

h

0.10 - Bewährt & 76,99 0.14 0.09 0.29 234 216 708

0.18 Wahrscheinlic4

h

> 0.10 Insgesamt 192,81 0.24 0.15 0.48 1,01 929 2,96

bewährt & 0 5 8

wahrscheinlic

h

CMM Nord Grube

Sortenber TonnenKupfeGold SilbeKupfeGold Silbe

eich (Cu Kategorie (000sr (g/t)r r (k r

%) ) oz)

(%) (g/t)(M (koz)

lbs)

> 0.18 Bewährt 11,1970.26 0.09 0.35 64 33 126

0.10 - Bewährt 13,6050.14 0.04 0.17 42 19 75

0.18

> 0.10 Insgesamt 24,802 0.19 0.07 0.25 106 52 201

bewährt

> 0.18 Wahrscheinlic19,6750.27 0.10 0.50 119 62 314

h

0.10 - Wahrscheinlic24,7600.14 0.04 0.21 74 35 168

0.18 h

> 0.10 Gesamt 44,435 0.20 0.07 0.34 193 97 481

Wahrscheinlic

h

> 0.18 Bewährt & 30,872 0.27 0.10 0.44 183 95 440

Wahrscheinlic

h

0.10 - Bewährt & 38,365 0.14 0.04 0.20 115 54 243

0.18 Wahrscheinlic

h

> 0.10 Insgesamt 69,238 0.20 0.07 0.31 299 149 682

bewährt &

wahrscheinlic

h

CMM Total Mineralreserven

Sortenber TonnenKupfeGoldSilbeKupfeGold Silbe

eich (Cu Kategorie (000sr r r (k r

%) ) oz)

(%) (g/t(g/t)(M (koz)

) lbs)

> 0.18 Bewährt 99,94 0.36 0.1 1.36 786 450 4,37

4 4 4

0.10 - Bewährt 51,33 0.14 0.0 0.36 156 101 590

0.18 0 6

> 0.10 Zwischensumme 151,27 0.28 0.1 1.02 943 552 4,964

Bewährt 4 1

Bewährt - 54,110.16 0.040.45 191 70 783

Lagerbestand 7

Insgesamt 205,390.25 0.090.87 1,134621 5,746

bewährt 1

> 0.18 Wahrscheinlic146,700.30 0.140.84 960 671 3,963

h 9

0.10 - Wahrscheinlic124,690.14 0.060.35 376 260 1,415

0.18 h 6

> 0.10 Gesamt 271,400.22 0.110.62 1,337932 5,378

Wahrscheinlic4

h

> 0.18 Bewährt & 246,650.32 0.141.05 1,7471,1228,337

Wahrscheinlic3

h

0.10 - Bewährt & 176,020.14 0.060.35 533 362 2,005

0.18 Wahrscheinlic6

h

> 0.10 Zwischensumme 422,670.24 0.110.76 2,2791,48310,34

Bewährt & 9 2

Wahrscheinlic

h

Bewährt & 54,1170.16 0.040.45 191 70 783

Wahrscheinlic

h -

Lagerbestand

Insgesamt 476,790.23 0.100.73 2,4701,55311,12

bewährt & 5 5

wahrscheinlic

h

Mineralreserve-Notizen:

1.- Joint Ore Reserves Committee (JORC) und CIM Definition Standards wurden für Mineralreserven eingehalten.

2. Die- Mineralreserven wurden mit Hilfe der Mining Surface vom 1. August 2019 generiert.

3.-Mineralreserven werden mit einem Cut-off-Grad von 0,10% Cu ausgewiesen, basierend auf einem äquivalenten NSR-Grenzwert.

4. Die- Mineralreserven werden unter Verwendung langfristiger Kupfer-, Gold- und Silberpreise von 2,75 $/lb, 1.300 $/oz und 16,50 $/oz ausgewiesen.

5.- um Mineralreserven zu definieren, durchschnittliche Kupferprozessausbeuten von 80% für Main Pit und 88,5% für Main Pit North, Goldprozess-Ausbeuten von 65% und Silberprozess-Ausbeuten von 70%.

-Die durchschnittliche Schüttdichte beträgt 2,78 Tonnen pro Kubikmeter (t/m3).

7. Die- Lagerhallenqualitäten sind Näherungswerte, die auf Ergebnissen der Qualitätskontrolle basieren.

8.- Halden Tonnen und Sorte basierend auf dem Verfahren zur Kontrolle der Produktionsqualität.

9.-Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.

Mineralische Ressource

Nach Grube und CMM gesamt

Bei einem TonnenKupferGold SilberKupferGold Silber

Cut-Off-Grad von (000s(%) (g/t) (g/t)(M (K oz)(K oz)

0,10% ) lbs)

Cu

Gemessen

CMM Haupt 90,8600.31 0.08 1.58 628 247 4,616

CMM Nord 41,6260.19 0.07 0.31 178 99 414

Neue Ingerbelle 60,4650.26 0.16 0.51 341 312 1,000

Gesamt gemessen 192,950.27 0.11 0.97 1,148 657 6,030

1

Angezeigt

CMM Haupt 164,920.22 0.07 0.88 797 385 4,649

3

CMM Nord 81,4230.18 0.08 0.41 332 214 1,062

Neue Ingerbelle 159,550.23 0.14 0.45 809 738 2,331

1

Gesamtzahl der 405,890.22 0.10 0.62 1,937 1,338 8,042

angezeigten 8

Gemessen &

Angezeigt

CMM Haupt 255,780.25 0.08 1.13 1,425 632 9,265

4

CMM Nord 123,050.19 0.08 0.37 510 313 1,477

Neue Ingerbelle 220,010.24 0.15 0.47 1,149 1,050 3,330

6

Gesamt gemessen & 598,850.23 0.10 0.73 3,084 1,995 14,072

angezeigt 0

Abgeleitet

CMM Haupt 103,040.21 0.08 0.64 465 250 2,119

4

CMM Nord 67,3450.17 0.08 0.42 254 173 916

Neue Ingerbelle 106,000.22 0.13 0.41 511 455 1,401

Summe der 276,380.20 0.10 0.50 1,229 877 4,437

abgeleiteten 9

Hinweise auf Mineralressourcen:

1. das Joint Ore Reserves Committee (JORC) und die CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen wurden eingehalten.

2. Die Mineralressourcen wurden zwischen dem 1. August 2019 und der Whittle Pit Shell geschätzt, die mit dem Cu-Preis von 3,50 US$/lb erzeugt wurden.

3. Mineralressourcen werden mit der 0,10% Cu Cut-off (Reserve)-Güte und verschiedenen Prozess Cut-off-Gehalten in Abhängigkeit vom NSR-Wert der Mineralisierung ausgewiesen.

4. Die durchschnittliche Schüttdichte beträgt 2,78 Tonnen pro Kubikmeter (t/m3).

5. Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.

